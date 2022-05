Allianz will mit Gemeinschaftsfirma Grossversicherer in Afrika werden

Der Versicherungskonzern Allianz will mit einem neuen Gemeinschaftsunternehmen zu einem führenden Versicherer Afrikas aufsteigen. Das Joint Venture mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam soll in 29 Ländern tätig und grösster panafrikanischer Versicherer sein, wie die Allianz am Mittwoch mitteilte.