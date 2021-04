Allianz wird grosses Lebensversicherungspaket in Belgien los

Künftig will sich die Allianz in dem Nachbarland auf neuartige Lebensversicherungsverträge konzentrieren, die weniger Kapital binden. Auch in Deutschland setzt der Konzern inzwischen im Neugeschäft nicht mehr auf klassische Lebensversicherungsverträge mit Garantiezins, sondern auf Produkte mit abgespeckten Garantien. Einen Verkauf der alten Vertragsbestände, die grossenteils noch eine jahrzehntelange Laufzeit vor sich haben, hat der Konzern für sein deutsches Geschäft jedoch immer wieder ausgeschlossen./stw/ssc/fba

(AWP)