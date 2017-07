Dambacher wird seine Tätigkeit bei Allreal per 1. Januar 2018 aufnehmen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Er leitet seit 2010 die Projektentwicklung der Mobimo Management AG, davor war er als Teamleiter Immobilienentwicklung bei Karl Steiner und als Teilprojektleiter bei einem Architekturbüro in Zürich tätig.

