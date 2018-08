Alpine Select erzielt im Halbjahr auf eigener Aktie eine Performance von 0,46%

Derweil sei der Nettoinventarwert ("NAV") im gleichen Zeitraum um 0,66 Prozent zurückgegangen, so die Mitteilung weiter. Dabei sei wie erwartet Volatilität an die Märkte zurückgekehrt. Diese habe man im Portfolio von Alpine Select aber gewollt auf einem tiefen Niveau gehalten (3,16% vs. 11,38% im SPI).

Positiv haben sich die börsennotierten Positionen von Alpine Select entwickelt und um insgesamt 4,2 Millionen Franken an Wert zugelegt. Dies sei vor allem dank den Investitionen in HBM Healthcare und Vifor Pharma möglich gewesen. Die hohe Gewichtung in Japan, die im vergangenen Jahr den Halbjahresgewinn in die Höhe getrieben hatte, belastete diesmal die Rechnung mit nicht realisierten Verlusten.

Weiter wurde die Neuauflegung des Alpine Select Alternative Fund, ein alternativer Investmentfonds nach liechtensteinischem Recht, umgesetzt. Alpine Select ist Promoter des Fonds. Zusammen mit der Tochter Absolute Invest hat die Gesellschaft den Fonds mittels Sacheinlagen im Wert von 92 Millionen Franken lanciert. Nach Zeichnungen von Dritten hielt die Alpine Group Ende Juni noch 92,6 Prozent am Fonds.

Der endgültige Halbjahresbericht wird am 28. August publiziert.

mk

(AWP)