Alpine Select rechnet 2019 mit Gewinn von rund 13 Mio Fr.

Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select ist im vergangenen Jahr zurück in die schwarzen Zahlen vorgestossen. Das Unternehmen rechnet für 2019 mit einem Gewinn in Höhe von rund 13 Millionen Franken nachdem 2018 noch ein Verlust von 15,8 Millionen resultiert hatte, teilte Alpine Select am Montagabend ohne weitere Details mit.