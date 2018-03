Alpiq-CEO Jasmin Staiblin verzichtet auf VR-Kandidatur bei Zurich Insurance

Bei Zurich Insurance kommt es im Vorfeld der am 4. April stattfindenden Generalversammlung zu einer überraschenden Wende. Jasmin Staiblin, die Chefin des Energiekonzerns Alpiq, zieht ihre Kandidatur zur Wahl in den Verwaltungsrat des Versicherers zurück. Sie habe den Zurich-VR über diesen Entscheid informiert, heisst es in der am Montag publizierten Medienmitteilung der Zurich.