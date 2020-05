Der Stromkonzern Alpiq hat von der in Zug ansässigen MG Storage AG einen Auftrag zur Bewirtschaftung einer Grossbatterie erhalten. So werde Alpiq die "grösste und leistungsstärkste Batterie der Schweiz" bewirtschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die 20-Megawatt-Batterie soll im dritten Quartal 2020 in Brunnen (SZ) in Betrieb genommen werden.