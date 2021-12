Der 62-jährige deutsche Staatsbürger war von Mai 2010 bis März 2021 CEO des Energiekonzerns E.ON mit Hauptsitz in Essen. Teyssen sei eine der herausragendsten Persönlichkeiten der europäischen Energiebranche und werde Alpiq gemeinsam mit CEO Antje Kanngiesser strategisch in die nächste Phase führen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

uh/tv

(AWP)