Sechs Jahre nach dem Kauf hat der Energiekonzern Alpiq seine schottische Tochter Flexitricity für 18 Millionen Franken wieder verkauft. Neue Besitzerin sei das britische Unternehmen Reserve Power, teilte Alpiq in einem Communiqué mit. Die Transaktion sei am (heutigen) Mittwoch abgeschlossen worden. Der Verkauf sei im Rahmen der regelmässigen Überprüfung des Portfolios an Tochtergesellschaften und Produkten erfolgt.