Alpiq-Staumauer Grande-Dixence erhält im August 2023 neuen Geschäftsleiter

Dieser verabschiedet sich nach elf Jahren an der Spitze der Grande Dixence SA in den Ruhestand, wie Alpiq am Dienstag mitteilte. Er war seit 2011 Geschäftsleiter und bereits seit 1988 für Grande Dixence tätig.

Der neu ernannte Imboden ist laut Mitteilung seit 2010 als Assetmanager und Projektleiter bei Alpiq und aktuell für die Anlagen von Electra-Massa und Energie Electrique du Simplon verantwortlich. Zuvor war er unter anderem für BKW, Rhonewerke/FMV und ABB tätig.

Die Staumauer Grande Dixence ist die höchste Gewichtsstaumauer der Welt und gehört zu einer Anlage mit vier Pumpstationen mit einer Gesamtleistung von 2000 Megawatt. Die Wasserkraftanlage erzeugt jährlich rund 2 Milliarden Kilowattstunden, entsprechend einem Fünftel der speicherbaren Energie in der Schweiz. Dies kommt dem Stromverbrauch von 500'000 Haushalten gleich.

Der Energiekonzern Alpiq ist mit 60 Prozent an Grande Dixence beteiligt.

ys/uh

(AWP)