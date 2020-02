Alpiq und Mercedes-Benz Energy spannen zusammen

Alpiq liefert dabei als Generalunternehmerin das Energiemanagementsystem und ist verantwortlich für die Planung, die Installation und den Vertrieb, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst. Zudem konfiguriert Alpiq die Software und passt die individuellen Dienstleistungen an die Kundenbedürfnisse und Einsatzzwecke an. Mercedes-Benz Energy steuert die Automobilbatterien bei.

Die stationären Energiespeicher sollen einen Beitrag zur Energieeffizienz und zur Senkung der Lastspitzen bei Industrieunternehmen leisten. Ausserdem könne das System auch zur Netzstabilisierung und Integration von erneuerbaren Energien eingesetzt werden, heisst es weiter.

tv/uh

(AWP)