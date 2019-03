Die Ausschüttung erfolge verrechnungssteuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen und werde am 4. April 2019 an die Aktionäre ausbezahlt, teilte Also am Freitagabend mit. Des Weiteren wurde an der GV der Geschäftsbericht 2018 genehmigt und dem Verwaltungsrat sowie der Konzernleitung Entlastung erteilt.

An der Generalversammlung in Luzern nahmen den Angaben zufolge 110 Aktionäre teil, die 84,1 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten.

ys/cf

(AWP)