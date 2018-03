Die Aktionäre des IT-Logistikunternehmens Also haben am Dienstag, wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen, einer Ausschüttung von 2,75 CHF pro Namenaktie zugestimmt. Dies entspreche einer Erhöhung um 22,2% gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.