Also bestätigt Jahresziel für 2020

Im laufenden Jahr will Also einen EBITDA zwischen 210 und 220 Millionen Euro erreichen nach 196,7 Millionen 2019. An diesem Ziel hält Also gemäss einer Mitteilung vom Dienstag aus den folgenden Gründen fest: Die Produktion in China sei wieder aufgenommen worden und Also lägen Bestätigungen von Warenlieferungen für März und April vor.

Zudem gebe es einen höheren Bedarf an IT-Hardware, Software und Dienstleistungen durch Homeoffice oder Home School. Weiter stelle auch das Also-Ökosystem eine breite und robuste Basis für das Geschäft dar. Dadurch habe beispielsweise die Verlagerung von Umsätzen des Detailhandels in den Onlinehandel keine weitreichenden Auswirkungen.

"Die IT-Branche erhält durch Corona einen weiteren Wachstumsschub", sagte Also-Chef und -Verwaltungsratspräsident Gustavo Möller-Hergt im Communiqué. "Gleichzeitig wissen wir aber, dass die eigene Gesundheit und die der Familie, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung ebenso wichtig sind."

Weiter gab Also die Ergebnisse der GV bekannt: Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. So wurde die Erhöhung der Dividende von 3,25 Franken gutgeheissen und die Verwaltungsratsmitglieder für ein weiteres Amtsjahr bestätigt.

tt/pre

(AWP)