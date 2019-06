Also erhält EU-Genehmigung für Übernahme von polnischer ABC Data

Die ABC Data, die mehrheitlich im Besitz der MCI Euroventures ist, erzielte 2018 einen Umsatz von 4,47 Milliarden Zloty (ca. 1,18 Milliarden Franken), wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Also stärke mit dem Kauf sein bestehendes Geschäft in Litauen und werde neu in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien und Ungarn präsent sein.

Im Mai hatte Also bereits die Übernahme des grössten bulgarischen IT-Distributor Solytron mitgeteilt. Das Schweizer Unternehmen wird nun nach eigenen Angaben zum Marktführer in Osteuropa mit einem adressierbaren Marktvolumen von rund 30 Milliarden Euro pro Jahr.

Mit den zu übernehmenden Aktivitäten strebe die Also Holding den Ausbau ihres margenstarken Solutions-Geschäfts an, heisst es weiter. Mit der ABC Data-Plattform werde das Unternehmen dann auch in der Lage sein, ihren Kunden "IT-as-a-Service"-Leistungen über dem ALSO Cloud Marketplace (ACMP) anzubieten.

Zum Preis der ABC-Übernahme macht Also auch am Mittwoch keine Angaben. Bei der Ankündigung der Übernahme im vergangenen Dezember hatten Analysten den Kaufpreis auf etwa 40 Millionen bis 60 Millionen Euro geschätzt.

tp/kw

(AWP)