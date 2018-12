Also plant Übernahmeangebot für polnische ABC Data

Zum Vergleich: Also erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro. Wie Also am Freitag mitteilte, wird das Übernahmeangebot zusammen mit der ABC-Mehrheitsaktionärin abgegeben, der MCI Euroventures. Diese hält bereits indirekt 60,7 Prozent an der polnischen IT-Firma.

Komme das Angebot zustande, werde Also den gesamten Geschäftsbetrieb von ABC Data übernehmen und weiterführen. Es entstehe so der führende Anbieter für IT-Ausrüstung und Unterhaltungselektronik im polnischen Markt.

Wie viel Also für ABC Data zahlen will, legt die Gesellschaft indes nicht offen. Also war auch für eine unmittelbare Stellungnahme nicht erreichbar.

ra/mk

(AWP)