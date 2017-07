Die Leitung des Geschäftsfeldes übernimmt Michael Gericks. Er werde die gesamte Wertschöpfungskette dieses Bereichs für die Reseller weiterentwickeln, teilt Also am Freitag mit. Gericks ist seit 2013 für die an der SIX kotierte Gesellschaft tätig, zuletzt als Head of Consumptional Sales.

cp/tp

(AWP)