Also schliesst Kauf von Five 4 U ab - Kartellbehörden stimmen zu

Das 1992 in Utrecht gegründete Unternehmen Five 4 U bietet Apple-Produkte sowie Hardware diverser weiterer Anbieter an. Mit dem Zukauf erschliesse sich Also neue Kundengruppen in den Niederlanden und Belgien. Zudem erweitere man das Produktportfolio, insbesondere im Grafikbereich. "Dies schafft eine wichtige Grundlage zur Entwicklung unseres 3D Printing-Geschäfts", wird Also-CEO Gustavo Möller-Hergt in der Mitteilung zitiert. Zusätzlich dazu bietet Five 4 U Dienstleistungen im Bereich Service und Support an, wie Bestell- und Auslieferungsmanagement und Lagerservices.

hr/ys

(AWP)