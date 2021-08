Damit sei der nächste Meilenstein bei der Expansion nach Osteuropa abgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Seit 2015 hat Also im Zuge der MORE-Strategie in 13 neue osteuropäische Länder expandiert und ist nun in 16 osteuropäischen und 27 europäischen Ländern präsent.

Der nächste Schritt sei nun der Einsatz der digitalen Managementsysteme von Also bei PIN Computers, um die operative Exzellenz zu steigern, erklärt Also-CEO Gustavo Möller-Hergt.

dm/tt

(AWP)