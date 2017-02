Also setzt neue Mittelfristziele - Plant für 2017 stärkeres Gewinnwachstum

Man fokussiere sich weiterhin auf eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität, wird CEO Gustavo Möller-Hergt in der Medienmitteilung zur Bilanz-Medienkonferenz vom Donnerstag zitiert. Bei den Umsätzen strebt der IT-Logistiker demnach inklusive Akquisitionen eine Spanne von 9 bis 12 Mrd EUR an.

MITTELFRISTIGE EBITDA-MARGE VON 2,0 BIS 2,5% GEPLANT

Bei der mittelfristigen EBITDA-Marge peilt das Unternehmen einen Wert zwischen 2,0 und 2,5% des Umsatzes an. Dieser soll durch Optimierungen im Geschäftsmodellmix, organisches Wachstum und/oder Akquisitionen erreicht werden.

Die 2016er Zahlen waren bereits vor zwei Wochen mitgeteilt worden und werden in der heutigen Mitteilung bestätigt. So stieg der Umsatz um 2,5% auf 8,0 Mrd EUR, das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA um 4,3% auf 146,0 Mio und der Konzerngewinn gar um rund ein Drittel auf 83,2 Mio. Auch die Dividende ist schon bekannt: Es sollen 2,25 CHF je Aktie zur Ausschüttung kommen nach 1,90 CHF im Vorjahr.

ZENTRALEUROPA MIT STARKEM GEWINNZUWACHS

Aufgeteilt auf die Regionen hat Also den Vorsteuergewinn in Zentraleuropa um 43,5% gesteigert, wozu vor allem die "erfolgreich umgesetzte" Strategie in Frankreich und Deutschland beigetragen habe. Allerdings war der Umsatz in dieser Region mit einem Minus von 2% rückläufig. Mit annähernd 5 Mrd EUR trägt Zentraleuropa den Löwenanteil zum Gesamtumsatz bei.

In der Region Mittel- und Osteuropa sorgten dagegen Anlaufinvestitionen für einen Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr auf 23,2 Mio von 35,4 Mio EUR. Gleichzeitig erhöhte Also den Umsatz in dieser Region um 14% auf 3,3 Mrd EUR.

hr/uh

(AWP)