Also sei bereits heute der grösste Distributor für Large Format Printing in Europa. Nun wird Also auch die Produkte von Onyx für sogenannte RIP (Raster Image Processors) und Print Workflow Software in Europa vertreiben. Die Onyx-Produkte sind laut Mitteilung die weltweit am häufigsten installierten Software-Lösungen auf den Druckern der etablierten Hersteller.

tt/rw

(AWP)