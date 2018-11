Der IT-Logistiker Also vollzieht in Slowenien den im Juli angekündigten Kauf des im Vertrieb von Computer-Hard- und Software tätigen Anbieters DISS doo. Gemeinsam mit den Tochtergesellschaften von DISS, VAD und Marmis, baue man das Geschäft in Osteuropa aus und werde in Slowenien Marktführer in der ITK-Distribution, teilte Also am Mittwoch mit.