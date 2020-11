Alstom-Geschäft normalisiert sich

OUEN-SUR-SEINE (awp international) - Der französische Zughersteller Alstom hat nach einem herben Geschäftseinbruch in der Corona-Krise auf ein fast normales Niveau zurückgefunden. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September habe sich das Geschäft entspannt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Saint-Ouen-sur-Seine mit.