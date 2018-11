Alstom mit kräftigem Umsatz- und Gewinnplus vor geplanter Zugfusion mit Siemens

OUEN (awp international) - Mit einem Rekordauftragsbestand im Rücken zeigt sich Alstom vor der geplanten Zug-Allianz mit dem deutschen Konkurrenten Siemens gut in Schuss. Der französische Zughersteller machte von April bis September einen Umsatz von gut vier Milliarden Euro. Das war ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Alstom am Mittwoch in Saint-Ouen bei Paris mitteilte.