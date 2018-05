Alstom will nach Gewinnsprung Dividende kräftig erhöhen

Der französische Zughersteller Alstom will nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr an seine Aktionäre zahlen. Die Dividende werde im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 0,35 Cent je Anteilsschein erhöht, teilte der vor einer Zug-Allianz mit Siemens stehende Konzern am Mittwoch in Paris mit. Von April 2017 bis März 2018 legte der Nettogewinn dank voller Auftragsbücher um gut 60 Prozent auf 475 Millionen Euro zu. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs.