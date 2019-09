Alte Handys am Automaten ankaufen: Ceconomy-Tochter MediaMarkt startet Test

Die Deutschen kaufen jedes Jahr gut 22 Millionen neue Smartphones. Viele ausgediente Altgeräte geraten in Schubladen und Schränken in Vergessenheit. Im Internet bieten Ankäufer mitunter gutes Geld dafür - und seit Mittwoch bietet die Elektrohandelskette MediaMarkt aus dem Ceconomy -Konzern den Ankauf per Automat an.