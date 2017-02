Altersvorsorge treibt Axa-Gewinn leicht nach oben - Aktie verliert

(Ausführliche Fassung) - Gute Geschäfte mit der Altersvorsorge haben Europas zweitgrösstem Versicherer Axa 2016 einen leichten Gewinnzuwachs beschert. Der Überschuss kletterte um rund vier Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Paris mitteilte. Der neue Axa-Chef Thomas Buberl will die Anteilseigner mit einer um sechs Cent auf 1,16 Euro je Aktie erhöhten Dividende an dem Gewinnplus teilhaben lassen. Experten hatten sich jedoch bei beiden Werten etwas mehr erhofft.