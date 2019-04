Altmaier trifft Putin in Moskau - Daimler eröffnet erstes Werk

In Zeiten immer neuer Sanktionen gegen Russland eröffnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch das erste Mercedes-Benz-Werk des Landes. Zur Eröffnung kommt auch Daimler -Chef Dieter Zetsche, wie der schwäbische Autobauer in Moskau mitteilte. Der Konzern spricht von einem "neuen Kapitel in der Geschichte" des Unternehmens in Russland.