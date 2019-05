Aluflexpack dürfte laut Medienbericht bald an die Schweizer Börse kommen

Der Verpackungshersteller Aluflexpack könnte bald an die Schweizer Börse kommen. Das kroatisch-schweizerische Unternehmen, das dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, werde in der nächsten Woche seinen Börsengang an der SIX ankündigen, schreibt die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend mit Bezug auf mehrere mit dem Vorhaben vertraute Personen.