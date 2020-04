Aluflexpack hält GV ohne physische Präsenz der Aktionäre ab

Auch Aluflexpack will wegen des Versammlungsverbots des Bundesrates die Generalversammlung am 8. Mai 2020 ohne Aktionäre abhalten. Ihre Stimmrechte könnten Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Keller Partner in Zürich ausüben, teilte das auf flexible Verpackungen für Lebensmittel spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mit. Stimmrechte könnten diesem entweder schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal erteilt werden.