Aluflexpack legt Emissionspreis auf 21 Franken fest

Aluflexpack hat den Emissionspreis für den am (morgigen) Freitag geplanten Börsengang an der SIX Swiss Exchange auf 21 Franken festgelegt. Der Bruttoemissionserlös aus der Ausgabe von 7,3 Millionen neuen Aktien werde rund 153,3 Millionen betragen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.