Aluflexpack steigert Umsatz im ersten Quartal markant

Der Umsatz nahm in der Berichtsperiode um 23 Prozent auf 76,9 Millionen Euro zu, wie das auf aluminiumbasierte Verpackungslösungen spezialisierte Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Neben einem Volumenwachstum habe auch die Weitergabe von Kostensteigerungen erheblich zum "historisch hohen Quartalsumsatz" beigetragen. Eine starke Geschäftsentwicklung habe es insbesondere in den Endmärkten Tiernahrung und Pharmazeutika gegeben, so die Mitteilung weiter.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen von ZKB und Berenberg übertroffen. Die Analysten hatten mit einem Umsatz von 73,0 bzw. 74,2 Millionen gerechnet.

Der Fokus richte sich in den kommenden Monaten auf die Erweiterung in Kroatien, so die Meldung weiter. Mit dem Hochfahren der neuen Kapazitäten soll wie geplant im vierten Quartal 2022 begonnen werden.

Trotz der geopolitischen Unsicherheiten bestätigt das Management zudem den im Februar publizierten Ausblick für 2022. Demnach wird für das Gesamtjahr ein Nettoumsatz zwischen 310 und 330 Millionen Euro und ein EBITDA bereinigt um Sondereffekte in einer Spanne von 35 bis 40 Millionen Euro erwartet.

an/rw/tp

(AWP)