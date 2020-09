Top-System ist gemäss den Angaben am polnischen Markt einer der führenden Hersteller von Platinen, die in der Molkerei-Industrie verwendet werden. Es erwirtschaftet einen jährlichen Nettoumsatz von etwa 10 Millionen Euro. Der bisherige Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer von Top-System bleibt in seiner operativen Funktion im Unternehmen.

tp/jb

(AWP)