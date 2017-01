Amag steigert Umsatz 2016 um 150 Mio CHF - Leichter Rückgang des Marktanteils

Die Marken VW, Skoda und Seat konnten den Angaben zufolge ihre Marktanteile 2016 halten oder sogar steigern. Audi verzeichnete dagegen einen leichten Rückgang. Insgesamt ging der Marktanteil der Amag-Marken um 0,3 Prozentpunkte auf 29,3% zurück. Zugelegt hat dagegen die Amag Leasing Ag. Insgesamt wurden 50'309 Leasing-Neuverträge abgeschlossen, was einem Plus von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im laufenden Jahr 2017 möchte die Amag auf die Veränderungen in der Branche (neue Technologien, neue Mobilitätsbedürfnisse und die Digitalisierung) reagieren und einen neuen Geschäftsbereich aufbauen. Dieser soll sich ausschliesslich um die Bereich Digitalisierung und neue Mobilitätsformen kümmern, so die Mitteilung. Erste Schritte in der Weiterentwicklung zum Mobilitätsanbieter seien bereits mit den Beteiligungen an Catch a Car und Sharoo gemacht worden.

Es reiche heute nicht mehr, nur bisheriges besser zu machen, sondern man müsse auch neue Dinge angehen, so der CEO der Amag Morten Hannesbo. Damit dies in Zukunft ohne Ablenkung von Tagesgeschäft möglich sei, wolle man jetzt mit einem neuen Team starten.

yl/uh

(AWP)