Amag übernimmt von Migros Mehrheit an Carsharing-Plattform sharoo

Bad (awp) - Der Autohändler Amag übernimmt von der Migros die Aktienmehrheit an der Carsharing-Plattform sharoo. Konkret erhöht AMAG ihre bisherige Beteiligung an der sharoo AG auf 50,4% von bisher 11,2%. Migros als Gründerin und bisherige Mehrheitsaktionärin behält knapp 20% der Anteile, wie die beteiligten Unternehmen am Freitag gemeinsam mitteilen.