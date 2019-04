Amazon baut in Leipzig befristete Stellen ab

Beim Internetversandhändler Amazon in Leipzig sollen künftig weniger als 1500 Menschen arbeiten. Das habe der Arbeitgeber am vergangenen Freitag bei einer Betriebsversammlung verkündet, sagte Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" über den Stellenabbau berichtet.