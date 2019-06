Amazon-Beschäftigte streiken erneut in Leipzig

(Ausführliche Fassung) - Am Amazon-Standort in Leipzig ist am Dienstag erneut gestreikt worden. Mit Beginn der Nachtschicht hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zum Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnete mit insgesamt rund 400 Streikenden, wie Jörg Lauenroth-Mago, Verdi-Verhandlungsführer für den Einzel- und Versandhandel, sagte. Der Streik sollte 24 Stunden dauern.