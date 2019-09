Amazon bringt Lautsprecher mit besserer Soundqualität heraus

Amazon bringt einen Vernetzten Lautsprecher mit deutlich verbessertem Klang heraus und verstärkt damit die Konkurrenz mit Apple und Hifi-Spezialisten wie Sonos. Das Modell Echo Studio soll für Rundum-Sound sorgen und sich auch an den Raum anpassen, wie Gerätechef Dave Limp am Mittwoch ankündigte. Den Preis setzte Amazon mit rund 200 Euro deutlich niedriger als bei Konkurrenzmodellen an - ein HomePod von Apple etwa kostet 329 Euro.