Der Onlinehandel-Riese Amazon investiert rund 50 Millionen Euro in sein Logistikzentrum Koblenz. In den Lagerhallen sollen voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 zwei Mehrgeschosslager ("Picktower") mit je vier Etagen und insgesamt 36 000 Quadratmeter Kubikmeter zusätzlicher Lagerkapazität eingebaut werden, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.