Amazon stellt neue Geräte vor

Amazon will am Mittwoch (ab 19.00 Uhr) neue Geräte präsentieren. Erwartet werden von dem weltgrössten Online-Händler unter anderem neue Modelle seiner Echo-Lautsprecher mit der Sprachassistentin Alexa an Bord, die besser klingen sollen. Amazon hatte jüngst einen Musik-Streamingdienst mit hoher Soundqualität gestartet, auf seinen bisherigen eigenen Lautsprechern wäre der Unterschied nach Einschätzung von Experten kaum hörbar.