Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten in vielen US-Regionen regelrecht explodieren lassen. Das Unternehmen tut sich mit dem Ansturm schwer, viele Kunden müssen derzeit lange warten oder können wegen Überlastungen gar keine Bestellungen aufgeben. Amazon steht zudem wegen umstrittener Arbeitsbedingungen in der Kritik und hatte in der Corona-Krise schon mit Protesten und Streiks zu kämpfen./hbr/DP/he

(AWP)