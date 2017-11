American Airlines droht Ausfall tausender Weihnachtsflüge

(Ausführliche Fassung) - Wegen eines Systemfehlers in ihrem Computersystem hat die Fluggesellschaft American Airlines (AA) viel zu vielen Mitarbeitern des Flugpersonals versehentlich Urlaub in der Weihnachtszeit bewilligt. Aus diesem Grund seien tausende Flüge von der Annullierung bedroht, teilte die Pilotengewerkschaft des Unternehmens am Mittwoch (Ortszeit) mit.