American Airlines wird grösster Kunde für neuen Langstreckenjet von Airbus

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat ausgerechnet im Heimatland von Boeing den bisher grössten Abnehmer für seinen neuen, kleinen Langstreckenjet A321XLR gefunden. Die weltgrösste Fluggesellschaft American Airlines aus den USA bestellt auf einen Schlag 50 Maschinen des Typs, wie Airbus am Mittwoch auf der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilte. Allerdings sind nur 20 Jets wirklich zusätzlich, da die Airline einen Auftrag über 30 Maschinen in der herkömmlichen Mittelstreckenversion A321neo auf die Langstreckenvariante umschreibt.