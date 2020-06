American Airlines zapft Kapitalmarkt an - Nachfrage besser als gedacht

Die angeschlagene US-Fluggesellschaft American Airlines kann sich Kreisen zufolge mehr Geld am Kapitalmarkt besorgen als zunächst gedacht. Über den Verkauf von Aktien und Wandelanleihen kann sich die Airline zwei Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) beschaffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Personen mit Kenntnis von den Transaktionen. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äussern. Am Wochenende war noch von 1,5 Milliarden Dollar mit beiden Kapitalmassnahmen die Rede gewesen.