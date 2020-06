Mit dem Schritt öffnet China, das ausländisches Kapital anziehen will, seinen Finanzmarkt ein Stück weiter. Der Konkurrent des anderen grossen US-Kreditkartenanbieters Visa, wird sich in China nun in einem hart umkämpften Markt behaupten müssen. Allerdings wächst der chinesische Markt rasant und ist wegen seiner schieren Grösse sehr attraktiv für Zahlungsabwickler./mis

(AWP)