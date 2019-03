Ameropa wächst auch 2018 - Marktposition gestärkt

Den Umsatz beziffert das Unternehmen auf knapp 6,7 Milliarden Franken. Gegenüber 2017 bedeutet dies ein Plus von 19 Prozent. Dabei sei das Unternehmen alleine aus eigener Kraft, also organisch gewachsen, hiess es in der Mitteilung weiter. Dies sei Mengensteigerungen sowohl in der Produktion als auch im Handel zu verdanken gewesen.

Das Betriebsergebnis ist den Angaben zufolge ebenfalls höher ausgefallen. Hier hätten sich die in den letzten Jahren vorangetriebenen Massnahmen zur Stärkung der Marktposition und zur Steigerung der Wertschöpfung niedergeschlagen.

Nachdem die Jahre 2014 bis 2017 vom grossen Investitionsprogramm geprägt waren, werde man sich nun verstärkt Projekten zur Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zuwenden.

hr/tt

(AWP)