AMS-Aktien brechen nach Einstellung der Dividende und vorsichtigem Ausblick ein

Bis um 09.30 Uhr fallen AMS um gut 15 Prozent auf 22,80 Franken zurück. Damit sind die bisher im laufenden Jahr trotz des miserablen ersten Handelstages erreichten Gewinne wieder weggeschmolzen. Im Vorjahr hatte der Titel wegen der Absatzschwäche beim wichtigen Kunden Apple beinahe drei Viertel an Wert eingebüsst. Der Gesamtmarkt (SPI) steht gleichzeitig 0,52 Prozent höher.

Mit 491,4 Millionen Dollar liegt der Umsatz im vierten Quartal in der unteren Hälfte der firmeneigenen Umsatzvorgaben von 480 bis 520 Millionen Dollar und leicht über den Konsensschätzungen. Analysten verweisen allerdings darauf, dass das Unternehmen die Vorgaben Mitte November von zuvor 570 bis 610 Millionen Dollar reduziert hatte. Während die Analystenerwartungen beim bereinigten EBIT knapp übertroffen wurden, blieb der bereinigte Reingewinn weit dahinter zurück.

Enttäuscht zeigt man sich in Expertenkreisen vor allem von den Zielvorgaben für das laufende erste Quartal. So schreibt etwa die UBS in einem Kommentar, dass der Start ins neue Jahr offenbar schwach ausgefallen sei. Gleichzeitig sieht die Bank positive Zeichen in der Bilanz, insbesondere in den stärker als erwartet erhöhten Barmitteln.

Den guten Cashflow und die Reduktion der Schulden streicht auch die Bank Vontobel hervor. Aber auch die Privatbank zieht aus der defensiven Umsatzprognose für das erste Quartal den Schluss, dass die Nachfrage nach Smartphones wohl weiterhin schwach sei. Insbesondere der Verkauf von iPhones der neuesten Generation verlaufe schleppend.

Die Prognosen von AMS für die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal liegen unter den Erwartungen der Analysten, so die einhellige Meinung. Als leicht negativ wird auch gewertet, dass AMS wegen der höheren Volatilität der Nachfrage keine längerfristigen Ziele mehr nennt, bzw. die bisherigen gestrichen hat.

Laut der Zürcher Kantonalbank müsste aber bereits sehr viel Negatives in der Aktie eingepreist sein. Sie hält daher an ihrer Einstufung "Übergewichten" fest, wie es in einem Kommentar heisst. Mit "Buy" ist die Aktie auch bei Vontobel eingestuft, die UBS ist mit einem "Neutral" etwas zurückhaltender.

cf/rw

(AWP)