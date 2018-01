AMS-Aktien nach Umsatzsprung und erhöhten Mittelfristzielen massiv höher

Gegen 9.50 Uhr notieren AMS an einem insgesamt gehaltenen Aktienmarkt (SPI +0,1%) um knapp 22% im Plus bei 93,14 CHF. Innerhalb eines Jahres hat sich der Wert der Titel ausgehend von einem Kurs von rund 34 CHF schon fast verdreifacht. Die Handelsvolumen zeigen sich am Montag überdurchschnittlich. In den ersten 30 Handelsminuten sind bereits knapp 940'000 Titel umgesetzt worden, dies bei einem durchschnittlichen Tagesvolumen von gut 850'000 Titeln.

Bei den Analysten kommen die Zahlen ebenfalls gut an. In einem ersten Kommentar gibt sich beispielsweise die Zürcher Kantonalbank erfreut darüber, dass das Unternehmen die Umsatz-Guidance für 2019 "beträchtlich" von 1,5 Mrd EUR auf 2,2 Mrd EUR erhöht. Dies dürfte auf konkrete Zusagen von Kunden insbesondere für 3D-Sensorik zurückzuführen sein, so der zuständige Analyst. Nach dem jüngsten Kursrückschlag von 30% gegenüber den Höchstständen und der verbesserten Visibilität seien die Titel nun unterbewertet, weshalb die Bank ihr Rating auf "Übergewichten" erhöhe.

Andere Analysten äussern sich in ihren Kommentaren zu kürzlich geäusserten Befürchtungen bezüglich tiefer iPhone-X-Verkäufe. So schreibt die Bank Vontobel: "Sowohl die Verkäufe im vierten Quartal als auch die Guidance sind stark und sollten einige der Befürchtungen bezüglich der Nachfrage nach dem iPhone X widerlegen." Offene Fragen und Unsicherheiten gebe es aber noch bezüglich der Performance im ersten Quartal 2018. "Nichtsdestotrotz dürften die Zahlen den Geist der Anleger aber beflügeln und der Aktie neuen Schwung verleihen", so der zuständige Analyst, der sein "Buy"-Rating bestätigt und das Kursziel bei 115 CHF belässt.

Auch die UBS betont, dass das Unternehmen noch keine Antwort auf die Sorgen im Bezug auf die Herausforderungen in der iPhone-Lieferkette oder dem Abwärtsrisiko im ersten Quartal 2018 geliefert habe. Die erhöhte Gudiance werde den Aktionären nun aber mehr Sicherheit geben. Gewisse Anleger dürften aber auch noch abwarten, da sie noch genauer wissen wollten, woher der Optimismus des AMS-Managements herrühre. Die Bank belässt ihr Kursziel bei 92,00 CHF und ihr Rating bei "Neutral".

Für Barclays sind AMS weiterhin attraktiv. Sie betonen, dass die Titel ihren Kurs seit Anfang 2017 ungefähr verdreifacht hätten. Und trotz des bereits erfolgten Kursfeuerwerkes halte man die Bewertung angesichts des nachhaltig starken Wachstums und der zugrunde liegenden Profitabilität für attraktiv. Man argumentiere weiterhin, dass ein Premium-Multiplikator gerechtfertigt sei. Sein Rating belässt der zuständige Analyst bei "Overweight", das Preisziel bleibt bei 120,00 CHF.

kw/cf

(AWP)