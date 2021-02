AMS bei Osram am Ziel: Beherschungsvertrag kann eingetragen werden

(ausführliche Meldung) - Der Sensorspezialist AMS ist beim deutschen Lichtkonzern Osram am Ziel. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag könne eingetragen werden und trete in naher Zukunft in Kraft, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte österreichische Unternehmen am Dienstag mit.