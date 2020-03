AMS bestätigt Erwartungen für das erste Quartal 2020 - Neuer CFO per Anfang Mai

AMS bestätigt trotz Coronavirus seine Prognosen für das erste Quartal 2020. Man habe über die vergangenen Wochen hinweg die Coronavirus-Situation in Bezug auf das eigene Geschäft bewertet, was zu keiner Änderung der zuvor genannten Erwartungen für das erste Quartal geführt habe, teilte der österreichische Sensoren-Hersteller am Freitagabend mit.